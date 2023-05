Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das vergangene Jahr war für die Tafel in Ludwigshafen und die ehrenamtlichen Helfer des Projekts die wohl größte Herausforderung seit dem Start vor 16 Jahren. Diese Bilanz für 2021 hat Juergen Hundemer gezogen. Trotz der angespannten Corona-Situation soll die Ausgabestelle für Lebensmittel in West offen bleiben, verspricht der Vorsitzende des Trägervereins Vehra.

Die Tafel habe in der Stadt viel bewegt, hat Juergen Hundemer zusammengezählt: