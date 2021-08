Die Tafel Ludwigshafen bietet am Samstag, 28. August, ab 10 Uhr eine Corona-Impfung vor Ort an. Sie richtet sich insbesondere an Tafelkunden und ihre Familien, wie Juergen Hundemer mitteilt. Er ist Vorsitzender des Trägervereins Vehra. Aber auch andere Menschen, die sich impfen lassen wollen, seien willkommen. Geimpft werde mit Johnson & Johnson. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig, der Personalausweis muss mitgebracht werden. Die Tafel versorgt eigenen Angaben zufolge jeden Monat rund 2000 bedürftige Menschen, darunter 900 Kinder, mit den nötigsten Lebensmitteln.