Aus einem Wohnmobil in Oggersheim haben Unbekannte laut Polizei ein Tablet und einen Tresor gestohlen. Das Fahrzeug war zwischen 24. Januar, 15 Uhr, und 29. Januar, 9.50 Uhr, in der Hölderlinstraße geparkt. Im Tresor befand sich eine geringe Menge Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mindestens 500 Euro geschätzt. Da an dem Wohnmobil keine Einbruchspuren feststellbar waren, dürfte es zur Tatzeit nicht abgeschlossen gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621-963-1500 entgegen.