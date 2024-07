Tabea Luickx verlasst Handballoberligist HSG Lingenfeld/ Schwegenheim. Das hat der Verein zum Trainingsauftakt mitgeteilt. Demnach schließt sich Luickx Drittligaaufsteiger FSG Ketsch/Friesenheim an und kehrt an ihre alte Wirkungsstätte zurück, spielte Luickx doch in der Jugend für die TSG Friesenheim in der Bundesliga.