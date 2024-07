Im „Klein Istanbul“ genannten Viertel rund um den Marktplatz haben viele Händler ihre persönlichen Erfolgsgeschichten geschrieben. Seit dem Messer-Attentat am 31. Mai bleiben viele Kunden weg.

Auch an diesem schwülwarmen Abend kommen Menschen zum Mannheimer Marktplatz, um an dem zentralen Denkmal Blumen niederzulegen. Hier ist am 31. Mai ein Polizist mit einem Messer ermordet worden.