Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in einem Bürogebäudekomplex in der Heinigstraße (Mitte). Die Tat, bei der 500 Euro Schaden entstand, ereignete sich zwischen 12. und 15. Januar. Unbekannte traten im sechsten Stock des Hauses insgesamt drei Türen ein und zerstörten einen Bilderrahmen des Gebäudeplans. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.