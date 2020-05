Ein Unbekannter ist in dieser Woche in ein Gartenhaus in einer Kleingartenanlage an der Brunckstraße (Friesenheim) eingedrungen. Laut Polizei trat er die Tür auf, trank alle Bierflaschen im Haus aus und schlief auf einer Couch. Hinweise auf den Einbrecher an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2222.