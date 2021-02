Ermittlungserfolg beim Tötungsdelikt in Waldsee: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte ein 51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wird beschuldigt, in Waldsee auf einen 64-jährigen Werkstattbesitzer geschossen und ihn anschließend erdrosselt zu haben. Der 51-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde in der Nacht zum Montag in Edenkoben durch die Polizei kontrolliert und vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Frankenthal erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags. Der Tatverdächtige, der sich nicht zur Sache äußerte, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am 8. Februar gegen 9.30 Uhr war der Polizei ein toter Mann in einer Werkstatt im Rhein-Pfalz-Kreis gemeldet worden. Die am 9. Februar durchgeführte Obduktion des Verstorbenen ergab ein „zentrales Regulationsversagen“ als Todesursache. Die Auffindesituation und das Ergebnis der Obduktion ließen auf ein Tötungsdelikt schließen.