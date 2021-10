Im Zusammenhang mit dem Tod einer 47-Jährigen, die am Abend des 11. Februar im Ludwigshafener Stadtteil Oppau tot in ihrer Wohnung in der Breitscheidstraße gefunden wurde, bitten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen um Mithilfe der Öffentlichkeit. Konkret geht es um eine Leiter der Marke Krause, die damals am Tatort fehlte und möglicherweise in Zusammenhang mit der Tötung der 47-Jährigen steht. Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Leiter geben? Wer war zwischen dem 10. und 11. Februar im Bereich der Breitscheidstraße unterwegs und hat dort Beobachtungen gemacht? Auffällig an der fehlenden Leiter sind der Polizei zufolge Farb-/Lack- und Tapetenanhaftungen.

Weil die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters geführt haben, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Der Mitteilung der Polizei zufolge ist die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.