Ein 17-jähriger Ludwigshafener muss sich ab Montag vor der Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal wegen Mordes und Vergewaltigung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 17-Jährigen vor, am 12. März ein ebenfalls 17 Jahre altes Mädchen aus Frankenthal am Willersinnweiher vergewaltigt und erwürgt zu haben. Laut Mitteilung des Landgerichts soll der Angeklagte im Jahr 2019 bereits drei minderjährige Mädchen vergewaltigt haben. Außerdem wird dem 17-Jährigen vorgeworfen, im Februar 2019 am Rathaus-Center einen Mann mit einem Messer bedroht zu haben. Als eine Frau dazwischen ging, stieß er ihr den Griff des Messers gegen den Brustkorb. Der Angeklagte habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert und sitzt in Untersuchungshaft, so das Landgerichts. Es sind noch 13 weitere Verhandlungstage bis Ende Januar anberaumt. Das Landgericht betont, dass die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, da es sich um eine Jugendstrafverfahren handele.