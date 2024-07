An die kulturelle – und speziell musikalische – Glanzzeit der Quadratestadt im mittleren 18. Jahrhundert hat das MusikForum Mannheim, Zentrum für Alte Musik, mit seinem jüngsten Konzert erinnert. Zugleich galt seine tönende Huldigung in der Unionskirche in Mannheim-Käfertal dem Andenken Kurfürst Carl Theodors, dem großen Ermöglicher dieser Blütezeit, im Vorfeld von dessen 300. Geburtstag am 10. Dezember dieses Jahres.

Kurz zur Erinnerung: in der Musikgeschichte war die Epoche, von der hier die Rede ist, eine Zeit des Aufbruchs zu neuen Ufern, des Übergangs von der Barockzeit zur Klassik.