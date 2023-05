Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Fülle des Wohlklanges“ – so lautete der Titel des jüngsten Konzerts der Kammermusikreihe „SO UM 5“ in der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Gemeint waren die berührenden Töne von Brahms' Trio für Violine, Horn und Klavier in Es-Dur (op. 40) und des Konzerts für Violine, Klavier und Streichquartett op. 21 des Spätromantikers Ernest Chausson (1855-99).

Zuständig für die angesagte Klangmagie waren sieben Philharmoniker: Konzertmeisterin Yi-Qiong Pan, Solohornist Stefan Berrang, das Chiarina Quartett mit