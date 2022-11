Am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A61 in Fahrtrichtung Norden hat sich laut Polizei am Donnerstag ein tödlicher Unfall ereignet. Im stockenden Verkehr fuhr ein 62-jähriger Skoda-Fahrer kurz nach 14 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Lkw auf. Der Laster war zum Unfallzeitpunkt wegen des Verkehrs mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs. Der 62-Jährige verstarb bei der Kollision. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen. Die A61 war bis zirka 20 Uhr voll gesperrt.