[Aktualisiert 17.50 Uhr ] Bei einem schweren Unfall in der Lichtenbergerstraße in Ludwigshafen ist am Montagnachmittag eine 87-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Seniorin von einem Lastwagen erfasst. Die Fußgängerin erlitt schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Zum Unfallhergang laufen noch die Ermittlungen. Wegen des Unfalls kam es zu großen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei wurde zeitweise die Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Auch in Mannheim bildeten sich in der Folge in der Innenstadt Staus. Autofahrer wurden gebeten, die City über die A 6 weiträumig zu umfahren. Die Lichtenberger Straße ist die Verlängerung der Abfahrt von der Adenauer-Brücke in die Ludwigshafener Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.