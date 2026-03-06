Der Tatverdächtige der Bluttat in Böhl-Iggelheim schweigt laut Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen. Seine Geschwister sind aus dem Krankenhaus entlassen.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass eine Bluttat Böhl-Iggelheim erschüttert hat. In der Nacht von 22. auf den 23. Februar hat nach ersten Erkenntnissen ein 28 Jahre alter Mann seine Mutter (64) erstochen. Zudem soll er seinen Bruder (35) schwer und seine Schwester (36) leicht verletzt haben. Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang: Laut Doris Brehmeier-Metz, Oberstaatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal, befinden sich die Geschwister des Tatverdächtigen nicht mehr in stationärer Behandlung.

Spurensicherung noch nicht abgeschlossen

Die Schwester hatte nach Behördenangaben kurz nach Mitternacht die Polizei über den Notruf verständigt. Die Polizisten, die am Tatort in dem Wohngebiet eintrafen, fanden den 28-Jährigen vor, wie er mit dem Messer auf seine Mutter einstach. Da er nicht von der Frau ablassen wollte, sahen sich die Beamten gezwungen, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.

Der Beschuldigte ist der Oberstaatsanwältin zufolge derweil weiterhin in Haft. Zu seinem genauen Aufenthaltsort sowie zu seinem Gesundheitszustand mache man aus Gründen überwiegenden schutzwürdigen privaten Interesses keine Angaben, heißt es von der Staatsanwaltschaft weiter. Der 28-Jährige, der noch in der Woche nach der Tat im Krankenhaus dem Haftrichter vorgeführt wurde, mache laut Brehmeier-Metz auch weiterhin von seinem Recht Gebrauch, sich nicht zu der Tat zu äußern.

Schon am Morgen nach der Tat sind in Böhl-Iggelheim die Spezialisten der Spurensicherung vor dem Einfamilienhaus in Böhl-Iggelheim vorgefahren. Laut Staatsanwaltschaft ist die Spurensicherung auch noch nicht abgeschlossen. Wie lange das dauern werde, sei nicht abzusehen. Die Ermittlungen dauerten ebenfalls noch an. „Über deren Ergebnis werden derzeit aus kriminaltaktischen Erwägungen sowie aus Gründen überwiegenden schutzwürdigen privaten Interesses keine Angaben gemacht“, teilt die Oberstaatsanwältin weiter mit.