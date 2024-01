Nachdem ein 51-Jähriger am Montag gegen 12.45 Uhr in der Maudacher Nelkestraße von einem Kran gestürzt und dabei ums Leben gekommen ist, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann habe sich auf den in fünf Metern Höhe befindlichen Betongegengewichten des Krans befunden und sei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße gestürzt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Kripo. Der Mann sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben. Arbeitskollegen hatten den Rettungsdienst alarmiert und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut, da sie den tödlichen Sturz miterlebt hatten. Der Kran wurde für den Bau eines Mehrfamilienhauses gebraucht und am Montag angeliefert, wie Anwohner berichteten. Beim Aufstellen des Krans sei es zu dem Unglück gekommen.