Am Freitagabend gegen 20 Uhr sind Rettungsdienst und Polizei wegen eines Badeunfalls zum Rheinauer See in Mannheim gerufen worden. Ein 53-jähriger Mann war nach weiteren Polizeiangaben kurz zuvor in Ufernähe ins Wasser gegangen und aus bislang unbekannten Gründen in den tieferen Bereich des Sees gelangt. Hierbei konnte er sich als Nichtschwimmer nicht mehr selbstständig über Wasser halten und ging unter. Durch eine Gruppe Jugendlicher, die sofort zur Hilfe eilten, konnte der Mann aus dem Wasser gerettet werden. Reanimationsmaßnahmen wurden umgehend bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte eingeleitet. Der 53-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er jedoch in den frühen Morgenstunden des 23. Juli verstarb. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.