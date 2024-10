Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in der Mannheimer Innenstadt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, wird ein Fremdverschulden geprüft. Vertreter von Staatsanwaltschaft, Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft trafen sich vor wenigen Tagen zu einer Ortsbegehung in dem Ladengeschäft in den C-Quadraten, um sich ein Bild zu machen. Eine 24-jährige Frau war dort am 19. Oktober bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Zu Hintergründen und Ursachen ist noch immer nichts bekannt geworden.