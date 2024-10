Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in den Mannheimer C-Quadraten am 19. Oktober geht die Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die 24-jährige Angestellte eines Ladengeschäfts von einer umgestürzten Wand getroffen wurde. An dieser waren Möbelstücke montiert, wie die Polizei mitteilt. Die dadurch hervorgerufenen schweren Verletzungen waren todesursächlich. Die genauen Umstände, wie es zum Umsturz der Wand kam, werden derzeit laut Polizei noch ermittelt. Da möglicherweise Vorgaben des Arbeitsschutzes verletzt wurden, richten sich die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die Geschäftsleitung.