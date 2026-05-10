Die Ermittlungen zu den Schüssen in Maudach stehen vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft bewertet jetzt die Ergebnisse. Bisher spricht alles für eine Notwehrsituation.

Acht Monate nach den tödlichen Schüssen in Maudach stehen die Ermittlungen der Polizei unmittelbar vor dem Abschluss. „Daran anschließend wird die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsergebnisse auswerten und ihre Entscheidung treffen, welche Schlüsse zu ziehen sind“, sagt Leitende Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz auf Nachfrage.

Zur Erinnerung: Ein 20-Jähriger hatte im Oktober gestanden, am 20. September in Maudach mit einer Pistole einen 26-Jährigen erschossen und einen 23-Jährigen angeschossen zu haben. Der Schütze berief sich auf eine Notwehrsituation, weil er von mehreren Maskierten überfallen worden sei. Die Angreifer hätten Sturmhauben getragen – auch der Getötete, der laut Polizei zudem ein Messer bei sich hatte und Handschuhe trug. Die Unbekannten hätten mit einer Reizgaspistole auf ihn geschossen und auch getroffen, sagte der Schütze. Aus Angst um sein Leben habe er auf die Angreifer geschossen. Dabei wurde der 26-Jährige tödlich getroffen. Der 23-Jährige, der ebenfalls an der Attacke beteiligt gewesen sein soll, erlitt einen Durchschuss im Schulterbereich. Der Schütze stellte sich zwölf Tage später den Behörden in Begleitung eines Strafverteidigers.

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Haftbefehl aufgehoben

Der 20-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft genommen. Doch er konnte über seinen Anwalt so schwerwiegende Argumente für die Notwehrsituation vorbringen, dass der Haftbefehl kurz darauf wieder aufgehoben und der junge Mann wieder freigelassen wurde. Die Spurenlage am Tatort deckte sich mit den Angaben des Mannes. So fanden sich an einem geparkten Auto Spuren von Reizgas.

Die gesicherten Spuren stützen die Version des Schützen. Foto: Crash 24

„Die bisher angenommene Notwehrsituation ist weiterhin wahrscheinlich. Die Ermittlungen haben, soweit hier bekannt, keinen Anlass zu einer abweichenden Einschätzung gegeben“, sagt Oberstaatsanwältin Brehmeier-Metz. Die Behörden gehen davon aus, dass sich der 20-Jährige „aus privaten Gründen“ in der Tatnacht gemeinsam mit einem Freund nach Maudach begeben hat. Für ihn und seinen Mitfahrer überraschend seien sie in der Bergstraße gegen 1 Uhr nachts von mehreren vermummten Personen angegriffen und verfolgt worden. Daraufhin schoss der 20-Jährige mit einer scharfen Waffe, die er illegal besaß. Diese Pistole will der Schütze danach in den Luitpoldhafen im Stadtteil Süd geworfen haben. Mehrere Tauchaktionen der Polizei verliefen ergebnislos. Die Tatwaffe ist bis heute verschwunden geblieben. Auch woher der Mann die Schusswaffe hatte, ist laut Staatsanwaltschaft weiterhin ungeklärt.

Waffe illegal besessen

Über den Schützen ist bisher wenig bekannt: Er hat laut Staatsanwaltschaft in Ludwigshafen gewohnt und ist kein deutscher Staatsangehöriger. Der 20-Jährige sei bisher wegen Straftaten „im niedrigschwelligen Bereich“ aktenkundig. Der Schütze hatte keinen Waffenschein, weshalb gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Ob er sich wegen der Schüsse vor Gericht verantworten muss, hängt vom Abschluss des Ermittlungsverfahrens ab.

Bleibt es bei der Einschätzung, dass eine Notwehrsituation vorlag, dürfte der Mann nicht belangt werden. Laut Strafrecht darf man sich selbst verteidigen, wenn man angegriffen wird. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr gerechtfertigt ist, handelt nicht rechtswidrig und kann dafür nicht bestraft werden, heißt es im Strafgesetzbuch.

Gegen die Gruppe der Angreifer wird seit geraumer Zeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Einige Tatverdächtige konnten laut Polizei und Staatsanwaltschaft im Herbst ermittelt werden. Sie sollen an dem Angriff auf den 20-Jährigen und dessen Freund beteiligt gewesen sein. Deswegen fanden im Oktober in zwei Wohnungen in Ludwigshafen Durchsuchungen statt, bei denen unter anderem eine Sturmhaube, Pfefferspray, eine Reizstoffwaffe, zwei Schreckschusspistolen, diverse Hieb- und Stichwaffen und Mobiltelefone sichergestellt wurden.

An einem Auto wurden Spuren von Reizgas gefunden. Foto: Crash 24

Ob die Tatverdächtigen angeklagt werden, muss die Staatsanwaltschaft noch entscheiden. Der 23-Jährige, der angeschossen wurde, wurde in Untersuchungshaft genommen – aufgrund eines anderen Verfahrens, bei dem ihm ebenfalls gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird.

Motiv unklar

Zum Motiv für die Attacke in Maudach machen die Ermittler bisher keine Angaben. Man werde sich nach Abschluss der Ermittlungen zu „gegebener Zeit“ äußern, so Oberstaatsanwältin Brehmeier-Metz. Nach RHEINPFALZ-Informationen könnte es um Revierkämpfe im Zusammenhang mit Drogen gegangen sein. Sowohl das Todesopfer als auch der Angeschossene sollen bei den Ermittlungsbehörden wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten aktenkundig sein. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht.