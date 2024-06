Nachdem am Sonntag ein Polizist an den Folgen eines Messerangriffs auf dem Mannheimer Marktplatz in Ausübung seines Dienstes gestorben ist, hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen Trauerflor an seinen Dienstfahrzeugen angebracht. Damit zeige der KVD sein Mitgefühl für den zu Tode gekommenen Polizisten sowie seine Solidarität mit allen Polizisten und Polizistinnen, erklärt dazu die Stadtverwaltung.