Ein Unbekannter hat in Mannheim einen 40-Jährigen vor einem Supermarkt schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei saß der Mann am Mittwochmittag vor dem Markt im Quadrat R 1, als der Täter gegen 13.15 Uhr auf ihn zuging, ihn anschrie und unvermittelt auf ihn einschlug. Danach trat der Unbekannte auf den am Boden liegenden Mann ein und flüchtete. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nahm die Ermittlungen auf und bat Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter 0621 1258-0 zu melden.