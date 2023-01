An der Bushaltestelle „Kallstadter Straße“ (Gartenstadt) ist am Freitagmorgen ein 26-Jähriger von bisher zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Laut Polizei attackierten die Täter ihr Opfer gegen 8.20 Uhr nach dem Verlassen des Busses. Der 26-Jähriger musste den Beamten zufolge im Krankenhausbehandelt werden. Laut Beschreibung sind die zwei unbekannten Männder zwischen 20 Und 25 Jahre alt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.