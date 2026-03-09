Unbekannte haben von Donnerstag, 20 Uhr, bis Samstag, 8.40 Uhr, mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter die Scheibe eines in der Kopernikusstraße ( Friesenheim) abgestellten Kastenwagens ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zudem die Scheibe eines an einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße (West) abgestellten schwarzen Audi eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet. Im gleichen Zeitraum und in der gleichen Straße wurden auf einem Hotelparkplatz ein schwarzer BMW, ein weißer Peugeot und ein weißer VW aufgebrochen. Gestohlen wurden eine Sonnenbrille und Bargeld. Aus zwei in der Erzbergerstraße (Friesenheim) aufgebrochenen Autos (schwarzer Mercedes und grauer Toyota) wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de um Hinweise.