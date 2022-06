Nachdem am Freitagmittag bei der Polizei Strafanzeige wegen des Diebstahls eines Mofas erstattet worden war, konnte das Fahrzeug von einer Funkstreife noch am selben Abend in der Gartenstadt ausfindig gemacht werden. Wie die Beamten mitteilen, waren ein 17-Jähriger sowie ein 18-Jähriger mit dem Mofa unterwegs und konnten nach einer kurzen Verfolgung von den Polizeikräften eingeholt und festgenommen werden.