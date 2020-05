Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der zwischen Dienstag und Mittwoch bei einem Hafenbetrieb in Ludwigshafen eingebrochen war. Der Täter verschaffte sich über eine Verladestelle und eine Tür Zutritt zum Gelände, beschädigte einen Fahrstuhl und entwendete ein Fahrrad, was von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden war. Bei der Fahndung wurde das gestohlene Rad von der Wasserschutzpolizei an einem Fahrgaststeiger an der Rhein-Galerie entdeckt. Der Beschuldigte, der dank der Videoaufzeichnungen identifiziert werden konnte, wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wieder freigelassen.