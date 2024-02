Übers Wochenende sind bislang unbekannte gleich in drei Firmen eingebrochen. Ihre Beute war jeweils gering, der Sachschaden addiert sich auf über 5000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6.35 Uhr eine Dämmstofffirma in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord) heimgesucht worden. Dort schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in die Büroräume. Ihre Beute: ein Flachbildschirm, drei Handys und ein Headset. Der Schaden liegt in diesem Fall bei insgesamt 3500 Euro.

Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, brachen Unbekannte im Heuweg (Gartenstadt) in das Gebäude einer Firma für Gipser- und Malerbedarf ein. Sie schafften es nicht, den Tresor in einem der Büros zu öffnen. Die komplette Schadenshöhe steht noch nicht fest, allein der Schaden am Gebäude und am Tresor wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Schließlich wurde auch in einen Kohlensäure-Handel in der Industriestraße eingebrochen, vermutlich zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Samstag, 6 Uhr. Entwendet wurde in Friesenheim nichts.

Hinweise in den beiden ersten Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Für den dritten Einbruch ist die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zuständig .