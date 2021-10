Vom 1. bis 12. November tagt die Weltklimakonferenz in Glasgow. In dieser Zeit lädt die Pfarrei Hl. Katharina jeweils von montags bis freitags zu einem Klimagebet für ein Umdenken in der Klimakrise ein. Das Klimagebet findet immer um 17 Uhr in der Kirche St. Joseph in Rheingönheim statt. Das Angebot richtet sich an Christen aller Konfessionen und andere spirituell aufgeschlossene Personen, die dieses Anliegen berührt. Durch Gebet und Stille soll greifbar werden, dass es neben äußeren Maßnahmen auch einer inneren Veränderung bedarf.