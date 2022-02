Zwei junge Männer aus Syrien haben am Sonntagabend am Mannheimer Hauptbahnhof eine Frau aus dem Gleisbett gerettet. Wie die Bahnpolizei weiter mitteilte, war die Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, gegen 18.30 Uhr am Bahnsteig 1 vor eine einfahrende S-Bahn gesprochen. Der Zugführer konnte durch eine Schnellbremsung verhindern, dass die Frau von der S-Bahn erfasst wurde. Bei dem Sprung ins Gleisbett verletzte sich die Frau am Fuß. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich etwa 500 Reisende an den Bahnsteigen 1 und 2. Während viele Wartende nur zusahen, entschieden sich die beiden Syrer dazu, der Frau zu helfen. Sie begaben sich nach Stillstand des Zugs ins Gleisbett und holten die Frau aus dem Gefahrenbereich. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei lobt die Zivilcourage der beiden Männer, die sich um die Frau kümmerten.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei versuchten Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).