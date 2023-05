Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist war siebte und letzte Mannheimer Konzert des SWR Symphonieorchesters in dieser Saison und das Programm hatte es in sich. Im Mozartsaal des Rosengartens gab es zuerst ein in Musik gegossenes Glaubensbekenntnis von Olivier Messiaen, dann die zweite Sinfonie von Jean Sibelius. Dirigent war Pablo Heras-Casado.

Beide Werke passten mehr zusammen als es den Anschein hatte. In beiden Fällen geht es um Bekenntnismusik. Bei Messiaen um die fest im katholischen Glauben verwurzelte Feier der Gegenwart Gottes, bei Sibelius