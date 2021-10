Der gemeinsam vom Südwestrundfunk und dem Land Rheinland-Pfalz gestiftete SWR Jazzpreis wird am Montag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Rahmen des Festivals „Enjoy Jazz“ an die Schlagzeugerin Eva Klesse verliehen (Einlass ab 18.30 Uhr). Sie gibt an diesem Abend im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus in der Bahnhofstraße 30 auch ihr Preisträgerkonzert (Kartentelefon 0621 504-2888 oder dashaus-lu.de).

Der SWR Jazzpreis, die traditionsreichste Jazz-Auszeichnung im deutschsprachigen Raum, wird in diesem Jahr zum 41. Mal verliehen und ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Preisträgerin wird mit ihrem Eva Klesse Quartett auftreten, das aus ihr am Schlagzeug, Evgeny Ring auf dem Saxophon, Philip Frischkorn am Piano und Stefan Schönegg am Kontrabass besteht. Als besonderen Gast hat sie den Gitarristen Wolfgang Muthspiel eingeladen. Am 30. November wird das Konzert ab 20.05 Uhr in der Sendung SWR2 Jazz Session zu hören sein.

Eindringlichkeit des Spiels überzeugte die Jury des SWR Jazzpreises an Eva Klesse. Am Schlagzeug ist ihr Balance wichtig, zwischen Rhythmus und Melodie, zwischen großer Geste und kleinen Details, zwischen Energie und Ruhe. Als Komponistin hat sie eine große erzählerische Begabung und ein Faible für die musikalische Ausgestaltung seltsamer Geschichten, nachzuhören unter anderem auf dem Album „Creatures & States“, das sie zuletzt mit ihrem Quartett eingespielt hat. Die Schlagzeugerin spielt auch regelmäßig mit dem Julia Hülsmann Oktett, dem Sarah Chaksad Orchestra, der Jorinde Jelen Band und dem Quartett Trillmann. Seit 2018 ist sie Professorin für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.