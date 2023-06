Die in Ludwigshafen lebende Valentyna Sobetska (54), Vorsitzende der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Swjahel, ist in ihrer ukrainischen Heimatstadt mit dem „Swjahel-Orden“ ausgezeichnet worden. Laut einer Presseerklärung fand die Verleihung am 28. Juni, dem Verfassungstag der Ukraine, im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung des Stadtrats der Ludwigshafener Partnerstadt statt. Der „Swjahel-Orden“ wird an Personen verliehen, die einen bedeutenden persönlichen Beitrag für die Stadtgemeinschaft geleistet haben. Bei der Verleihung habe Oberbürgermeister Mykola Borowets Sobetska für ihr Engagement gedankt, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Behinderungen.