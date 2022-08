Es sieht ein wenig wie Yoga mit der Dose aus, was der Heidelberger Graffiti-Künstler Cédric Pintarelli alias Sweetuno an einer Fassade im jungen Mannheimer Stadtteil Franklin inszeniert hat. In gerade einmal fünf Tagen ist sein Mural „Writing without letters“ in der Thomas-Jefferson-Straße entstanden. Es ist eine abstrakte Insel in einem Meer aus weißem Beton. Und es ist das dritte großformatige Wandbild, das in diesem Sommer im Rahmen des internationalen Kunstprojekts „Stadt.Wand.Kunst“ in Mannheim seinen Platz gefunden hat.

Donnerstag. Die Sonne brennt, als sich Sweetuno eine Pause gönnt. Seit Montag hantiert er nun schon mit der Sprühdose und wirft wie im Rausch „Tags“ und „Throwups“ an die Wand. Meist steht er dabei auf einer Hebebühne, die ihn auf Augenhöhe mit der von ihm gestalteten Fassade bringt. Derzeit entsteht auf dem Franklin-Gelände der US-Army ein neues Stadtquartier. Und das Mural kommt nun als ein visueller Bonustrack dazu.

Sehr zur Freude auch der Anwohner und Bauarbeiter, von denen immer mal wieder einige vor dem Gemälde mit den abstrakt geschwungenen Formen und Linien stehen bleiben. „So etwas zu erleben, ist immer wieder schön“, freut sich Sweetuno über die Reaktionen. Ganz in der Nähe entsteht auch eine neue Straßenbahnhaltestelle. Der Künstler rückt seine Sonnenbrille zurecht, während er laut nachdenkt: „Wer hier künftig wohnt, oder bei der Tram aussteigt, wird mit meinem Bild leben, und viele werden es täglich anschauen“.

In der Tradition der klassischen Graffitikunst

Sweetuno liebt es, mit wild tanzenden Buchstaben zu spielen. „Style“ wir das im Jargon der Straße genannt. Dass er sich in Franklin für einen abstrakten Stil entschieden hat, enthüllt bei aller Intuition auch eine ganze Menge Kopfkino. Jeder, der künftig vor seinem Bild steht, darf sich eingeladen fühlen, das Gemalte zu interpretieren. Da schwingt so ein subtiler Hauch von Dada mit.

Seine ersten Sprühversuche in der Szene unternahm er in seiner alten Heimatstadt Basel, die ihm aber schon bald zu eng wurde. Seine künstlerischen Ambitionen haben den gelernten Schriftsetzer und Grafiker auch die Welt des Theaters für sich entdecken lassen. Er absolvierte eine Ausbildung zum Schauspieler in Freiburg und inszenierte 2004 mit „Sky’s the Limit“ ein Theaterstück, das bis heute das einzige ist, das die Graffiti-Bewegung auf die Bühne gebracht hat. Die Magie der bunten Farbenspiele aus der Dose sollte ihn, der heute in Mannheim und Heidelberg arbeitet, nicht mehr loslassen.

Das Gefühl von Freiheit beim Malen

„Graffiti ist für mich Leidenschaft, der Rest ist mein Beruf“, bemerkt er nüchtern. Vor sieben Jahren war er schon einmal hier in Franklin und hat mit seinen Künstlerkollegen Hombre Suk und Meiner drei üppige Fassaden auf dem Areal gestaltet. Das Mural von damals gibt es aber schon lange nicht mehr. Die Fassade wurde abgerissen, um Platz für das neue Franklin zu schaffen. Das neue Wandbild „Writing without letters“ wird dagegen bleiben. Er sei weniger an einer Choreografie, oder an einem starren Skript als an Bildern interessiert, die wie eine Improvisation im Kopf entstehen, erklärt der Künstler. Das sei vergleichbar mit einer Nacht im Club, bei der man bis in die Morgenstunden hinein tanzt, um den Kopf freizubekommen. Manchmal unterbricht er eine Arbeit und lässt erst dann wieder die Aerosole aus der Dose, sobald sich dieses Gefühl von Freiheit wieder bei ihm eingestellt hat. Weitere Infos unter www.stadt-wand-kunst.de.