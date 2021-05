Nach dem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg herrscht beim SV Waldhof Erleichterung. Nach zwei Niederlagen stimmten diesmal Vortrag und Ertrag. Ein wichtiger Faktor im Spiel der Mannheimer ist ein Sommer-Neuzugang, der an ein „nervendes“ Insekt erinnert.

Ganz am Ende brach im beinahe menschenleeren Carl-Benz-Stadion noch einmal Jubel aus. Die Spieler in blau-schwarzen Trikots hüpften auf dem Feld umher, ehe sich die Startelfspieler daran machten, die Muskeln und Gelenke mit einer lockeren Laufrunde zu entspannen, während die Ersatzkräfte noch ein paar Steigerungsläufe absolvierten. Der Jubel hatte aber nichts mit der Belastung direkt nach der Partie gegen die Magdeburger zu tun, sondern mit der Freizeit im Anschluss daran. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie zwei Tage frei haben und wir uns erst am Dienstag wiedersehen“, erklärte Patrick Glöckner die Emotionen seiner Mannschaft. Der Waldhof-Trainer belohnte die Spieler für das Engagement der vergangenen Tage und ein bisschen sicher auch für das Ergebnis des Spiels am Samstag.

Der Sieg bringt mehr als drei Punkte

Das Wichtigste beim professionellen Sport – und nicht nur da – sind schließlich die Resultate, und die Waldhöfer waren in diesem Bereich zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Viel Lob hatten Trainer und Mannschaft zurecht für ihre Auftritte im bisherigen Saisonverlauf bekommen, nach zwei Niederlagen waren die offensivstarken Mannheimer dennoch bis auf Rang 15 der Tabelle abgerutscht. Das 5:2 gegen den 1. FC Magdeburg wird deshalb wie eine Beruhigungspille für das Umfeld der Blau-Schwarzen und die Spieler wirken. Das ganze Lob für die Auftritte kann Selbstzweifel halt nicht verhindern, wenn die Ergebnisse schlecht sind. Der Erfolg gegen den Klub aus Sachsen-Anhalt hatte für den SVW deshalb einen größeren Wert als die drei Punkte, die in der Tabelle hinzukamen.

Daran hatte Hamza Saghiri einen erheblichen Anteil. Der Mittelfeldspieler drehte mit den Kollegen nach der Partie noch ein paar Runden und tauchte dabei im Pulk der Masse unter. Irgendwie fliegt der Neuzugang des SVW, der im Sommer von Viktoria Köln in die Quadratestadt kam und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieb, dauerhaft unter dem Radar hinweg. Dabei ist der Wert des 23-Jährigen für seine neue Mannschaft enorm. Es mag ein Zufall sein, dass die beiden Partien, in denen Saghiri wegen einer Fußverletzung fehlte, verloren gingen und der SVW in den Spielen mit dem Neuzugang in der Startelf ungeschlagen blieb. Sicher ist aber, dass den Waldhöfern ein wichtiges Element fehlt, wenn Saghiri nicht auf dem Platz steht.

Glöckner: „Hamza ist sehr spielintelligent und fleißig:“

Kein anderer ist als Balleroberer beim SVW besser geeignet als Saghiri. Mit großer Laufstärke und Giftigkeit im Zweikampf stört er den Spielaufbau des Gegners, er erinnert mit seiner Spielweise an eine Wespe, die um ein Colaglas herumschwirrt. Die Wespe „nervt“ solange, bis sie an die Limonade herangekommen ist. Was für das Insekt der Zucker ist, ist für Saghiri das runde Spielgerät.

„Hamza ist sehr spielintelligent und fleißig“, sagt Glöckner über den Spieler, mit dem er schon in der Saison 2018/19 bei Viktoria Köln zusammenarbeitete. Saghiri gibt zu, dass der Coach „ein wichtiger Faktor“ für seinen Wechsel nach Mannheim war, und Glöckner lobt den Mittelfeldspieler ebenfalls. „Den Kerl kriegst du nicht kaputt“, sagt er anerkennend: „Dazu macht er kaum Fehler.“ Wenn man Saghiri in den ersten Wochen in Mannheim beobachtete, ist es verwunderlich, dass die Kölner das Eigengewächs im Sommer ziehen ließen. Möglicherweise liegt das daran, dass der Wert von Saghiri immer erst dann sichtbar wird, wenn er nicht da ist. Oder die Verantwortlichen der Viktoria räumten der größten Schwäche des Mittelfeldspielers zu viel Aufmerksamkeit ein. In 38 Drittligaspielen erzielte er erst einen Treffer – torgefährlich ist der zentrale Mann also nicht.

Im Trikot des SV Waldhof ist das bislang aber nicht negativ zum Tragen gekommen, schließlich verfügen die Blau-Schwarzen über viel offensive Power. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Saghiri mit seiner galligen, aber nicht unfairen Spielweise – erst eine Gelbe Karte – einen anderen Farbtupfer einbringt.

Einwurf

Brustlöser

Natürlich fallen am achten Spieltag noch keine Entscheidungen, sicherlich wären die Fußballer des SV Waldhof auch bei einer Niederlage gegen Magdeburg vollzählig zum nächsten Training erschienen und hätten am kommenden Samstag beim SV Meppen eine realistische Siegchance gehabt. Patrick Glöckner hatte für sich gesehen Recht, als er vor dem 5:2 keinen Druck verspüren wollte und auf die ansehnliche Spielweise seiner Mannschaft verwies.

Trotzdem wäre es ungemütlich geworden, wenn die Mannheimer nach zwei Niederlagen eine dritte hätten folgen lassen. Das Vertrauen in den eigenen Weg schwindet ganz einfach, wenn die positiven Rückmeldungen in Form von guten Resultaten fehlen. Daran kann kein Trainer etwas ändern, wenn die Spieler verunsichert sind.

Der Dreier gegen Magdeburg war deshalb ein Brustlöser, denn Mannschaft und Trainer belohnten sich für den Aufwand der zurückliegenden Wochen – die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war spürbar.