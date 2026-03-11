Jan Rillig ist Arzt und Innenverteidiger beim SV Südwest Ludwigshafen. Beinahe hätte er einst frühzeitig seine Sportkarriere beendet.

Wer den Namen Jan Rillig hört und sich im Ludwigshafener Fußball ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Rede dann schnell auf seine sprichwörtliche Fairness kommt. Der 35-jährige Abwehrspieler des Bezirksligisten SV Südwest Ludwigshafen hat in seiner langen Laufbahn weder eine Zeitstrafe, noch eine Gelb-Rote und schon gar keine Rote Karte gesehen. Eine fast sensationelle Bilanz. „Es ist nicht mein Spiel, den Gegner von den Beinen zu holen und Reklamationen beim Schiedsrichter sind unnütz. Das kostet nur Konzentration“, erklärt Rillig sein vorbildliches Verhalten.

Doch halt – fast entschuldigend erzählt er von einem D-Junioren-Spiel, bei dem er mal für fünf Minuten vom Platz geschickt wurde: „Es war auf dem Kunstrasenplatz in Friesenheim und es hatte geregnet. Ich bin ausgerutscht und in einen Gegner geschlittert. Unabsichtlich.“ Wenn man einem diese Geschichte abnimmt, dann Gentleman Jan Rillig. Zu seinen Qualitäten zählen eine erstklassige Zweikampfführung, Schnelligkeit, mit der er viele Pässe abläuft, eine gute Technik und Spieleröffnung sowie großer Ehrgeiz und eine elegante Ballführung. „Schnelligkeit und Spritzigkeit haben mit dem Alter etwas nachgelassen“, räumt der Defensivspieler ein, der meist in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt.

Viel Erfahrung

Dafür hat er ein gutes Auge und mittlerweile auch eine große Portion Erfahrung. Die bringt er derzeit bei seinem aktuellen Verein, dem Bezirksligisten Südwest Ludwigshafen, ein. Zu den Blau-Weißen hat ihn Trainer Ediz Sari geholt, nachdem die beiden vor Jahren bei Phönix Schifferstadt bereits zusammengearbeitet haben. „Jan hat einen guten Charakter, immer ein Lächeln auf den Lippen, ist freundlich und hilfsbereit. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen“, berichtet der Coach. Der Verteidiger habe sportlich einen hohen Stellenwert, obwohl er nicht mehr regelmäßig spielt, und sei auch wichtig für die Kabine, wo sein Wort Gewicht habe.

Sari und Rillig, das sind auf den ersten Blick zwei grundverschiedene Typen mit wenigen Gemeinsamkeiten. Hier der extrovertierte, emotionale und laute Bauchmensch Sari. Da der ruhige, eher leise und kopfgesteuerte promovierte Akademiker Rillig. Es sind aber zwei, die sich achten und gut verstehen, weit über den Fußball hinaus. „Jan ist nicht nur ein erstklassiger Spieler, sondern auch ein großartiger Mensch. Er ist einer der angenehmsten Fußballer, mit denen ich im Laufe der Jahre zu tun gehabt habe“, sagt der Trainer über den vielseitigen Abwehrspieler. „Es gibt zwar immer wieder mal Anfragen anderer Vereine, aber ob ich noch mal wechsle, ist eher unwahrscheinlich“, versichert der Sportler.

Aktiv in der Ärztemannschaft

Dafür gibt es Gründe: Jan Rillig ist promovierter Facharzt für Innere Medizin und arbeitet im Klinikum Ludwigshafen. Außerdem wohnt er mit seiner Gattin Clara, einer Grundschullehrerin, und dem knapp zweijährigen Stammhalter Elias auf der Parkinsel und weiß die kurzen Wege zum Training zu schätzen. Seine Frau halte ihm den Rücken frei, damit er Beruf und Fußball verbinden könne. „Es gibt aber Fortbildungen und Sonntagsdienste, die ein größeres zeitliches Engagement für den Fußball nicht zulassen“, verdeutlicht der Mediziner, der gerne mal in der Deutschen Fußball Ärztemannschaft, einer Art Nationalelf, spielen würde.

Warum auch nicht, der Defensivspezialist hat einst 141 Oberligaspiele für den FC Arminia bestritten, in denen er fünf Tore erzielte. Dort war er eine feste Größe. „Der Aufstieg 2011, wenig später das Verbandspokalfinale gegen Pfeddersheim und der zweite Aufstieg 2018 waren die Höhepunkte einer sehr schönen Zeit“, blickt Rillig zurück. Mit dem SV Südwest gelang ihm im Vorjahr der Sprung in die Bezirksliga. In der Jugend spielte er für den TuS Altrip, den LSC und den SV Phönix Schifferstadt. Seine Eltern Hildegard und Walter haben die ersten Schritte ihres Ältesten verfolgt und schauen immer mal wieder zu, sein Vater war gar einer seiner Jugendtrainer. Auch sein Bruder Daniel spielte früher Fußball.

Fünf Jahre Pause

„Mit dem Fußball hatte ich eigentlich schon abgeschlossen“, berichtet der 35-jährige Verteidiger. Er zog sich etliche Muskelfaserrisse zu und war fünf Jahre quasi raus, zumal es nicht die einzigen Verletzungen in seiner Laufbahn waren, was der Bruch von Elle und Speiche, dem Ellenbogen, ein Meniskusriss und ein Kahnbeinbruch belegen. Stattdessen zu kicken lief er Marathon, was eine ganz andere Belastung bedeute. Seine Bestzeit: 3:23 Stunden. Außerdem hatte er damals Zeit eine Weltreise mit den Stationen Philippinen, Vietnam, Nepal oder Australien zu unternehmen. „Das waren bleibende Eindrücke“, erinnert sich Rillig.

Auf dem Spielfeld ist er noch mit keinen schweren Verletzungen von Mit- oder Gegenspielern konfrontiert worden. Doch so gerne er Fußball spielt, mittlerweile sind für den Arzt, der in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität studiert hat und später an der Uni Zürich eine Weiterbildung zum Gastroenterologen begonnen hatte, andere Dinge wichtiger geworden. Das war die Schwangerschaft seiner Frau, weswegen er das Studium in Zürich vorzeitig beendete und dann die Geburt. „Eltern zu sein, ist die schönste Aufgabe der Welt und macht wahnsinnig viel Spaß“, betont Rillig, der mit dem 1. FC Kaiserslautern sympathisiert und vor dem Einschlafen gerne liest. Bevorzugte Stilrichtung: Kriminalromane.

Als FCK-Freund muss er standhaft sein. „Mein Schwiegervater ist eingefleischter Waldhof-Fan mit Dauerkarte für das Carl-Benz-Stadion. Er hat uns auch an Weihnachten eine Christbaum-Kugel mit dem SVW-Emblem gegeben“, erzählt Rillig lachend. Und er hat noch eine schöne Anekdote. Ediz Sari habe ihn gefragt, ob er in der Serie 2026/27 bleiben werde. „Ich fühle mich wohl und lasse alles auf mich zukommen“, gibt er seine Antwort an den Coach wieder. Wenig später habe der Trainer in der WhatsApp-Spielergruppe einen Neuigkeit gepostet: „Jan hat verlängert.“ Etwas voreilig, aber nicht auszuschließen, dass es wahr wird.

