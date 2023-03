Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die kommenden drei Spieltage der Fußball-Landesliga Südwest, Staffel Ost, werden Aufschluss darüber geben, ob das Schlusslicht SV Ruchheim auch im April noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben wird, denn an diesen trifft er auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Im ersten davon gastiert er am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Gimbsheim.

Die Rheinhessen stiegen vor fünf Jahren erstmals in die Landesliga auf und gehören dieser Spielklasse seitdem ununterbrochen an. Am vergangenen Sonntag gewannen sie überraschend beim Tabellenvierten