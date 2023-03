Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auftakt gemeistert! Mit 3:0 (0:0) hat Fußball-Landesligist TuS Altleiningen am Sonntagnachmittag im Nachholspiel gegen den favorisierten SV Ruchheim gewonnen. Starke Windböen und Nieselregen sorgten allerdings für eine spielerisch eher unattraktive Begegnung.

Der Mann des Spiels hieß am Sonntagnachmittag in Altleiningen Yannick Krist. Mit einem lupenreinen Hattrick schoss er die Altleininger einmal per Abstaubertor und zweimal per Elfmeter zum Sieg