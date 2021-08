Ein Stadt-internes Derby steht in der Fußball-Landesliga Ost, Gruppe Süd, auf dem Programm. Am Samstag (16 Uhr) erwartet der SV Südwest Ludwigshafen den SV Ruchheim. Die Gäste sind Favorit, aber wie heißt es so schön: Derbys haben ihre eigenen Gesetze.

Maik Unfricht, der Sportliche Leiter des SV Südwest Ludwigshafen, bricht eine Lanze für das Team: „Das Ergebnis des Spiels in Schifferstadt ist erschreckend. Aber so schlecht, wie es das 1:4 vielleicht ausdrückt, waren wir nicht. Wir sind unter Wert geschlagen worden.“ In der Tat gab es gute Ansätze. Südwest suchte immer nach spielerischen Lösungen, war gegen den Ball taktisch gut aufgestellt, aber in den entscheidenden Bereichen des Spielfeldes, in den Strafräumen, gab es unübersehbare Mängel. „Wir müssen dringend unsere individuellen Fehler abstellen. Es gab zu viele leichte Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und bei Standards des FSV hatten wir große Probleme“, erklärt Unfricht. Drei Gegentore nach ruhenden Bällen unterstreichen seine Einschätzung. Der Sportchef spricht von fehlender Absprache und Zuordnung bei Eckbällen der Schifferstadter. „Ein weiteres Plus des FSV war, dass diese Mannschaft eingespielt ist, während wir uns noch finden müssen“, betont Unfricht.

Der SV Ruchheim hat die 0:4-Pleite in Büchelberg mit einem überzeugenden 5:1-Erfolg über Herxheim beantwortet. „Wir sind viel mutiger aufgetreten, hatten einen guten Spielaufbau und waren im letzten Spielfeld-Drittel gefährlich“, listet Trainer Tobias Ehrenberg die Pluspunkte auf. Genauso sehr hat sich der Coach über den 5:1-Sieg im Pokal beim LSC am Dienstag gefreut. „Ich habe nicht geglaubt, dass das Ergebnis so deutlich ausfällt. Es war aber immer zu sehen, dass wir eine Liga höher spielen, was an den eingeschliffenen Strukturen liegt“, verdeutlicht Ehrenberg. Ruchheims Stil ändere sich nicht, auch wenn Stammspieler ausfielen. Daran zeige sich, dass die Breite im Kader ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs werden könne. Spielleiter Wolfgang Morawitz und Scout Stefano De Simone haben Südwest am Sonntag beobachtet und dem Coach berichtet. „Südwest ist im Umbruch. Es ist wichtig, in Führung zu gehen, das würde uns die Aufgabe erleichtern“, glaubt Ehrenberg. Dann könne sich die individuelle Klasse des SVR entfalten.