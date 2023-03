Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

LUDWIGSHAFEN. Die Spitzenmannschaften der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd geben sich kaum Blößen. Dazu zählt auch der Tabellendritte SV Pfingstweide. Der hat am Sonntag, 15 Uhr, beim Sechsten FSV Oggersheim ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust.

Mit drei Siegen ist der FSV Oggersheim gut in die Rückserie gestartet und führt das Mittelfeld an. Am vergangenen Sonntag hat sich das Team von Spielertrainer Sascha Rossel beim