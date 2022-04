Ein Abend mit surrealistischer Sprach- und Filmkunst bietet das Mannheimer Cinema Quadrat am 14. Mai. Die in Bad Dürkheim lebende Autorin Britta Habekost wird dabei aus ihrem Roman „Stadt der Mörder“ lesen. Dazu werden Klassiker der surrealistischen Filmkunst zum Beispiel von Luis Buñuel und Man Ray gezeigt.

„Der Surrealismus spielt mit Grenzerlebnissen des Bewusstseins, mit der künstlerischen Fruchtbarkeit menschlicher Abgründe“, beschreibt Autorin Britta Habekost ihren Roman „Stadt der Mörder“. „Aus diesen Abgründen heraus verwebt sich ,Stadt der Mörder’ mit der Literatur dieser Zeit, in der viel Finsteres, Abseitiges schlummert.“

Dem historischen Roman der in Heilbronn geborenen und in Bad Dürkheim lebenden Autorin wie auch dem klassischen Surrealismus widmet das Mannheimer Cinema Quadrat einen Abend, der literarische Lesung und surrealistische Filme miteinander verbindet: Neben Passagen aus dem Roman, gelesen von der Autorin, bietet die Vorführung avantgardistisch-surrealer Kurzfilme von Luis Buñuel, Man Ray und René Clair die Möglichkeit, sich in die Stimmung des Paris der 1920er Jahre zu versetzen.

Klassiker des surrealistischen Kurzfilms

Zu sehen sein werden die Filme: „Le Chien Andalou“ (Dauer: 16 Minuten) von und mit Luis Buñuel, „Le Retour à la Raison“ (Länge: drei Minuten ) und der 15 Minuten lange Film „L’etoile de mer“ von Man Ray sowie „Entr’acte“ (Dauer 20 Minuten) von René Clair.

Der Roman „Stadt der Mörder“ spielt im Paris des Jahres 1924. Am Place du Panthéon wird die Leiche des sechzehnjährigen Clément entdeckt. Die Polizei ermittelt – und ein Schlüssel zu dem Fall scheint bei Lizanne zu liegen, die auf der Suche nach ihrer Schwester nach Paris gekommen ist, dabei der Schönheit der Stadt und der Faszination der surrealistischen Dichter um André Breton und Louis Aragon verfallen ist. Und die, ohne es zu wissen, bereits im Visier des Mörders steht. Britta Habekost schildert anschaulich das historische Paris der Surrealisten, das von einem Serienmörder heimgesucht wird.

Termin

Samstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, Cinema Quadrat, Mannheim. Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 13 Euro, Mitglieder 11 Euro.