Edgar Landherr ist der Schöpfer zahlreicher fantastischer Gemälde. Der Mannheimer Künstler hat in der Quadratestadt sein Atelier, stellt deutschlandweit und international aus – und auch regional. So ab Freitag, 5. April, im Rathaus in Mutterstadt.

Edgar Landherr hat bei Erich Rockenbach Grafik gelernt, einem einstigen Mitglied der Ludwigshafener Künstlergruppe „Der Anker“, Reinhold Riedel hat ihn an die Malerei herangeführt.