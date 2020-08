Die Surferin Celine Dornick hat bei den Zürich Masters Platz vier belegt. Beim Contest mit den 25 besten Surfern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich die junge Pfälzerin im Damenwettbewerb als jüngste Teilnehmerin bis ins Finale gekämpft.

Im Finale musste sich Celine Dornick der Profisurferin Valeska Schneider sowie zwei Schweizerinnen geschlagen geben. Der Contest fand bei strahlendem Sonnenschein auf der Urban-Surf-Anlage unter freiem Himmel inmitten Zürichs statt und wurde von mehreren Hundert begeisterten Zuschauern euphorisch begleitet. Die 13-jährige Celine Dornick qualifizierte sich bereits in den Vorrunden für das Halbfinale, obwohl sie mit ihrer Leistung nicht völlig zufrieden war. Dank der frühen Qualifikation sparte das Mädchen aus Waldsee Energiereserven für die weiteren Runden.

Im Halbfinale sah es zu Anfang nicht nach einer leichten Aufgabe aus, was sich im weiteren Verlauf auch bestätigte. Als das Aus drohte, kämpfte sich Celine Dornick mit einem nahezu perfekten letzten Lauf, den die Juroren mit einer entsprechenden Wertung honorierten, auf Platz zwei zurück. Diese Platzierung war die Eintrittskarte ins Finale der besten Vier. Insgesamt zeigte Celine Dornick wieder einmal, dass sie zu den größten Talenten in diesem Sport gehört und sich jederzeit mit erwachsenen Surferinnen, die alle schon lange dabei sind, messen kann.

In den nächsten vier Wochen steht hartes Training in Berlin und München auf dem Programm, bevor es am 19. und 20. September bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin wieder ernst wird. Die Schülerin des Paul-von-Denis-Gymnasiums Schifferstadt wurde 2019 Deutsche Vizemeisterin bei den Juniorinnen sowie Siebte bei den Damen.