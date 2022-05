Bei frühsommerlichem Wetter hat die Berufsbildende Schule (BBS) Technik 2 am Mittwoch in der Suppenküche an der Apostelkirche ein Festmenü aufgetischt.

Schon früh am Morgen wurden Blumen und Getränke herbeigeschafft, der Hof der Apostelkirche verwandelte sich im Handumdrehen in ein Festgelände. Unter der Leitung von einem ganzen Team an Lehrkräften zauberten anschließend elf Schülerinnen und Schüler der Klasse KO 20a ein Menü aus Spargelcremesuppe, Spargel-Radieschen-Salat, Lasagne und Pannacotta auf den Tisch.

Die Kooperation zwischen der Suppenküche an der Apostelkirche und der BBS hat inzwischen schon eine lange Tradition. Bereits mehr als zehn Jahre bereichert die Zusammenarbeit nicht nur die Gäste der Suppenküche mit einem ganz besonderen Gaumenschmaus, sondern auch die Schülerinnen und Schüler der BBS Ludwigshafen mit einer besonderen Praxiserfahrung. Pfarrerin Kerstin Bartels erklärte: „Wir freuen uns immer wieder, wenn Lebenswelten aufeinandertreffen und scheinbare soziale Grenzen ganz bewusst überwunden werden und einfach alle gemeinsam an einem Tisch tafeln.“

Noch Fragen?



Die Suppenküche an der Apostelkirche im Hemshof besteht seit 1994. Bedürftige Menschen können dort montags bis freitags zwischen 11 und 13 Uhr ein warmes Essen bekommen. Gewöhnlich wird die Suppe in der Küche des evangelischen Altenheims Gartenstadt gekocht. Die Johanniter-Unfallhilfe bringt das Essen dann zur Apostelkirche.