Die Suppenküche an der protestantischen Apostelkirche im Hemshof (Rohrlachstraße 68) verzeichnet seit dem Sommer steigenden Zulauf, wie die Verantwortlichen vermelden.

Um ihren Gästen in der kalten Jahreszeit einen warmen Aufenthaltsort zu bieten, wurden die Öffnungszeiten erweitert. Das Plus an Lebensmitteln und Wärme verursache allerdings höhere Kosten, was eine zunehmend schwierige Situation für das spendenfinanzierte Projekt bedeute. Es benötigt daher weitere finanzielle Zuwendungen.

„Seit Oktober merken wir es richtig“, sagt Hansjoachim Schnepf vom Suppenküchen-Team und meint damit den Zustrom. Steigende Lebenshaltungskosten führten immer neue Gäste mittags an die Apostelkirche. Bislang kamen 50 bis 60 Menschen am Tag, derzeit seien es rund 80: Alleinstehende, Obdachlose, Rentner oder Menschen, die von Grundsicherung leben. Sie erhalten von Montag bis Freitag kostenfrei eine warme Mahlzeit und nutzten die erweiterten Öffnungszeiten des Gemeindesaals. Statt zwei ist er fünf Stunden geöffnet.

Bäckerei spendet Brot

„Der Zulauf beweist, dass solche Angebote dringend benötigt werden“, betont Kerstin Bartels, Pfarrerin an der Apostelkirche. Einen Teil der Heizkosten fördere die Landeskirche. Eine Bäckerei spende nach wie vor Brot und Gebäck. „Den Rest finanzieren über Spenden“, sagt Bartels. Die steigenden Gästezahlen führten nicht nur zu höheren Ausgaben für Lebensmittel. Es hätten auch zwei weitere Thermobehälter angeschafft werden müssen, weil mehr Mahlzeiten gebraucht werden. Allein diese Behälter verschlangen laut Bartels eine vierstellige Summe. Zudem habe die Pandemie die finanziellen Reserven deutlich verringert. Das Essen habe aus hygienischen Gründen in Einweggeschirr ausgegeben werden müssen. Das verursachte monatlich zusätzliche Kosten von 2500 Euro.

Ehrenamtliche gesucht

Gesucht werden auch Ehrenamtliche, die die verlängerten Öffnungszeiten mit Anregungen füllen, wie Kartenspiele oder kreative Angebote. Ein Angebot schafft Friseurin Andrea Schüttler. Sie kommt an ihren freien Tagen aus Worms für Haar- und Bartschnitte. Spenden benötigt das Team auch für die „Weihnachtsfeier für Einsame“ an Heiligabend , zu der vor Corona um die 100 Gäste kamen. Für sie soll es ein kleines Geschenk geben.

Spendenkonto

Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank, IBAN: DE95 3506 0190 6831 2060 29, Verwendungszweck: „Suppenküche“.