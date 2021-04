Ein angetrunkener und unter Drogen stehender 45-Jähriger hat laut Polizei am Montag einen Mitarbeiter eines Supermarkts in Süd (Knollstraße) attackiert. Gegen 11.30 Uhr wurde der 45-Jährige in dem Lebensmitteldiscounter dabei erwischt, wie er diverse Alkoholika stehlen wollte. Deswegen wurde er von einem 39-jährigen Mitarbeiter angesprochen. Unvermittelt schlug der 45-Jährige nach diesem und verletzte ihn leicht. Danach versuchte der Dieb mit seiner Beute zu flüchten, wurde jedoch bis zum Eintreffen der Polizei von dem 39-Jährigen festgehalten. Im Krankenhaus wurde dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen.