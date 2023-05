Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Licht der untergehenden Sonne beim Ludwigshafener Inselsommer auf der Parkinsel verschmilzt die Band Beyond Borders Barock mit arabischer Musik und Jazzelementen. In den „Superhits des Barock“, wie sie angekündigt werden, geht es wie in den heutigen Top Ten oft um die Liebe. Die beschwört auch Barock-Sängerin Radoslava Vorgic betörenderweise immer wieder. Das Ziel, Grenzen zwischen orientalischer und westlicher Musik zu überwinden, gelingt nicht ganz.

Liebe auf den ersten Ton war eine Begegnung in Bayreuth, als drei deutsche Jazz-Musiker den tunesischen Oud-Spieler Fadhel Boubaker trafen. Inzwischen spielen sie seit zehn Jahren zusammen.