Wegen einer Sturmwarnung sagt der Saxophonist Olaf Schönborn für Mittwochabend den Summer-Jazz-Open-Air-Abend mit Ray Mahumane in der Mannheimer Hafenbar 49 ab. „Wir sind untröstlich“, schreibt der Organisator der kleinen Open-Air-Konzertreihe. „Es gab 130 Vorbestellungen und wir hatten uns so auf den Abend mit euch gefreut.“ Um einen Ersatztermin anbieten zu können, wird die Reihe um eine Woche verlängert. Schönborn und Gitarrist Ray Mahumane werden am Mittwoch, den 23. September, um 19 Uhr, einen zweiten Versuch starten. Die nächsten Termine der Konzertreihe: 2. September mit Alberto Menendez (Sax) und Dietmar Fuhr (Kontrabass), 9. September, Claus Kießelbach (Vibraphon) und Olaf Schönborn (Sax), am 16. September Jörg Teichert (Gitarre ) und Matthias TC Debus (Bass). jel