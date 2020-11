Unter dem Motto „Suchtberatung – kommunal wertvoll“ möchten die verschiedenen Träger von Suchtberatungsstellen in Ludwigshafen auf die Bedeutung einer kostendeckenden und verlässlichen Finanzierung ihrer Arbeit aufmerksam machen. Mit der Aktion „Ein Durchschnittswohnzimmer in Deutschland“ wird ab Mittwoch im Schaufenster der Selbsthilfegruppe „Blaues Kreuz“ (Goerdelerplatz 7/Hemshof) der Blick auf den Konsum von Medien und legalen Drogen einer Durchschnittsfamilie in Deutschland gelenkt. „Die Installation soll Anregung geben, über das eigene Suchtverhalten nachzudenken und zu sprechen. Es soll so leichter werden, über das Tabuthema Alltagssucht zu sprechen und Hilfe zu nutzen, um Wege aus der Sucht zu finden“, sagt Petra Michel vom Haus der Diakonie.

Belastungen und Konsum

Gerade Familien seien in den vergangene Monaten wegen der Corona-Pandemie vielfältigen Belastungen ausgesetzt gewesen, wissen die Experten. Bewegungsmangel und reduzierte Freizeitalternativen hätten das Konfliktpotenzial und auch den problematischem Gebrauch von Suchtmitteln erhöht. Zudem stelle man eine erhöhte Rückfallquote bei vorbelasteten Personen fest. „Untersuchungen haben gezeigt, dass Belastungen oftmals über einen gesteigerten Konsum bei einer oder mehrerer Substanzen wie Nikotin, Alkohol oder Medikamente oder eine deutlich gesteigerte Mediennutzung kompensiert werden“, sagt Stefanie Fischer vom Haus der Diakonie. Umso bedeutender sei das Angebot der Suchtberatung und Suchtprävention. Fischer: „Die kostenlosen Angebote der Suchtberatung tragen nachweislich dazu bei, die Folgekosten von Abhängigkeitserkrankungen zu verringern oder durch präventive Angebote eine Suchtentwicklung zu vermeiden.“

Daher sei es problematisch, dass die künftige Finanzierung von Suchtberatungsstellen nicht gesichert sei. Aus diesem Grund nutzen die Organisationen den Aktionstag Suchtberatung am Mittwoch, um auf ihre Themen und deren Brisanz aufmerksam zu machen.