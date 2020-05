[Aktualisiert: 14.50 Uhr]

Nach einer vorübergehenden Komplettsperrung ist der Ludwigshafener Ebertpark seit Donnerstag, 14 Uhr, wieder für Besucher geöffnet. Abgesperrt bleibt laut Stadt nur der Teil nördlich der Eberthalle zur Sternstraße hin. Der Grund für die Sperrung: Mitarbeiter der Stadt und Jäger versuchen derzeit, zwei Rehe in den nördlichen Teil der Anlage zu locken – unter anderem mit Futter und Wasser. Dort sollen sie betäubt und „in einem für sie geeigneten natürlichen Lebensraum“ ausgesetzt werden. Nach einem Treibeinsatz am Donnerstagmorgen geht man laut Stadt davon aus, dass sich die Tiere in dem mit Bauzäunen abgesperrten Areal befinden. „Gesehen wurden sie heute allerdings nicht“, heißt es weiter.

Erste Sperrung schon Sonntagabend

Die Rehe hatten bereits am Sonntagabend für eine Sperrung des Parks gesorgt. Am Mittwoch wurde dann um 15.30 Uhr erneut damit begonnen, abzusperren, weil die Rehe wieder gesichtet wurden. Diese Schließung dauerte bis Donnerstag, 14 Uhr, an. Die Tiere zu finden, gestaltet sich also als nicht ganz einfach. Wo die beiden Rehe herkommen, sei nicht bekannt, sagte eine Stadt-Sprecherin gegenüber der RHEINPFALZ. Auch, wo sie anschließend leben sollen, wisse man noch nicht. Im Gespräch waren bislang unter anderem der Wildpark und das Maudacher Bruch.

Nicht erschießen, nur betäuben

Die Aktion wird laut Stadt tierärztlich begleitet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betont, dass die Tiere nicht erschossen, sondern eben nur betäubt werden. „Mit etwas Glück“ könnte es am Montag so weit sein, heißt es von der Stadt. Vorausgesetzt, sie wurden bis dahin gefunden.