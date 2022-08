Betrunkene Verkehrsteilnehmer haben die Ludwigshafener Polizei am Wochenende auf Trab gehalten: Ein 54-jähriger Ludwigshafener stürzte am Freitag gegen 22 Uhr am Goerdelerplatz (Hemshof) mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht im Gesicht. Zuvor hatten der Polizei zufolge Zeugen beobachtet, wie der Mann mit seinem Fahrrad Schlangenlinien gefahren war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schlangenlinien gefahren

In der Nacht zum Sonntag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der in Schlangenlinien den Kaiserwörthdamm (Mundenheim) in Ludwigshafen befahren würde. Beamte stoppten dann den besagten Wagen und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Bei dem 19-jährigen Autofahrer aus Mutterstadt stellten sie deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.